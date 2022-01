Marvel - Spider-Man jako dzika bestia zjada świnię. Takiego Pajączka jeszcze nie było

Mark Bagley/Marvel

Marvel udostępnił serwisowi Comic Book Resources pierwsze materiały z nadchodzącego zeszytu Savage Spider-Man #1. Przypomnijmy, że cykl ten będzie kontynuował wątki z zeszłorocznego Non-Stop Spider-Man, w którego finale tytułowy bohater w następstwie walki z Baronem Zemo i wspomagającym łotra Wülfem został zainfekowany niebezpiecznym narkotykiem o nazwie A-Plus, co doprowadziło do rozbicia procesów chemicznych w jego mózgu i przemiany Petera Parkera w dziką bestię.

Zapowiedź komiksu wyjawia, że protagonista już po transformacji upolował dziką świnię, do której zjedzenia zaczyna się przymierzać - zbliżający się posiłek przerwie mu jednak tajemniczy potwór. Grafiki pokazują również operującego w tej samej lokacji Zemo - wszystko wskazuje więc na to, że pomiędzy centralnymi postaciami tej opowieści już niebawem dojdzie do rewanżu.

Oto oficjalny opis fabuły:

Savage Spider-Man #1 - plansze

Peter Parker znalazł się w samym centrum największej i najszerzej zakrojonej przygody, w jakiej kiedykolwiek uczestniczył - już na jej starcie zamienił się w dziką bestię. Zapomnijcie wszystko to, co wiecie o Spider-Manie. Wszystkie reguły i ustalenia zostają zawieszone, a Peter Parker może już nigdy nie być taki sam!

Zeszyt Savage Spider-Man #1 zadebiutuje w USA 2 lutego.