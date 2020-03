Star Wars 9: kluczowe fragmenty filmu w klipach HD oraz scena z Wojen Klonów

By podkręcić promocję premiery filmu Star Wars 9 na nośnikach cyfrowych, Disney opublikował serię oficjalnych klipów HD z filmu. Są to fragmenty bardzo spoilerowe, dotyczące kilku kluczowych scen z produkcji, takich jak walka Kylo z Rey, Kylo i Rey walczący z Sith Trooperami i Rycerzami Ren, trenujący Luke i Leia... Są też Lando, Poe i rozmowa o dawnych czasach.

Amerykańska premiera wersji cyfrowej odbędzie się 17 marca 2020 roku, natomiast 31 marca 2020 roku trafi on na Blu-ray, DVD oraz będzie dostępny w wersji 4K Ultra HD. Data polskiej premiery nie jest znana.

Przypominamy, że nie będzie można obejrzeć filmu z komentarzem reżysera J.J. Abramsa. Nie ma jednak w tym nic podejrzanego, ponieważ nie było go również na pierwszym wydaniu Przebudzenia Mocy. Zostało ono dodane w kolejnej kolekcjonerskiej wersji. Brak czegoś, co jest standardem na wydaniach największych blockbusterów nie jest jednak jedynym zaskoczeniem. Nie znajdziemy bowiem ani jednej usuniętej sceny! Być może one również są planowane na innego rodzaju wydanie całej Gwiezdnej Sagi? Na razie to czysta spekulacja i nie ma wyjaśnienia.

Zobaczcie wspomniane klipy:

W sieci pojawił się też klip z kolejnego, nadchodzącego odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów pt. ON THE WINGS OF KEERADAKS. Oto on: