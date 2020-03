Gwiezdne Wojny - jak Palpatine przeżył? Książka zdradza więcej szczegółów

Palpatine był centralną postacią filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, ale otwarcie nikt na ekranie nie wyjaśnił, jakim cudem on powrócił i w jaki sposób do tego doszło. Do tej pory mieliśmy potwierdzenia z różnych źródeł, że w istocie Palpatine zginął w Powrocie Jedi, a jego wątek w finale Gwiezdnej Sagi był inspirowany komiksem Mroczne Imperium. Wówczas wszelkie sugestie mówiły o tym, że jest to klon.

Nowe informacje pochodzą z książkowej wersji Star Wars: The Rise of Skywalker, która jest oparta na scenariuszu autorstwa Chrisa Terrio i J.J. Abramsa, czyli informacje są oficjalne i kanoniczne. Po prostu Abrams i Lucasfilm podjęli decyzje o nie pokazaniu tych nowinek na ekranie.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Star Wars 9 - Palpatine to klon

Książka potwierdza, że w pierwszej scenie Palpatine jest klonem. ponieważ jest on podłączony do urządzenia klonowania. W opisie czytamy, że Kylo Ren rozpoznaje aparaturę, ponieważ czytał o Wojnach Klonów, gdy był dzieckiem. Do ciała Palpatine'a pompowany jest płyn, który ma utrzymywać go przy życiu, ale Imperator przegrywa tę walkę i jego ciało nie jest dokończone. We wspomnianym komiksie mówiono, że potęga Ciemnej Strony Mocy niszczyła tkankę, więc to też ma miejsce tutaj i to potwierdza jeden z fragmentów książki i wyjaśnia, dlaczego Palpatine potrzebował prawdziwego ciała do transferu swojej esencji, nie klona.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Star Wars 9 - fragment książki

- Co mógłbyś mi zaoferować? - zapytał Kylo. Imperator Palpatine żył i Kylo czuł, że to sklonowane ciało skrywa prawdziwego ducha Imperatora. Było to nieperfekcyjne naczynie, które nie było w stanie utrzymać jego nieskończonej potęgi. Nie pozostało mu zbyt dużo czasu.

Informacje z książki, które trafiają do sieci, pochodzą od osób, które dostały egzemplarz recenzencki. Jedna z nich twierdzi, że w powieści nie ma na końcu ducha Bena Solo, potwierdzając, że teorie spiskowe o rzekomym zmienianiu zakończenia na ostatnią chwilę nie mają za grosz prawdy.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Ben stał się duchem Mocy o czym ma świadczyć fakt, że po jego zniknięciu poprzez Moc Rey usłyszała jego głos. Powiedział do niej: "Zawsze będę z tobą", a ona odpowiedziała na głos słowami, które powiedział Luke Skywalker: "Nikt nie odchodzi na dobre".

Powieść Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie trafia do sprzedaży w USA już 17 marca. Wówczas poznamy nowe informacje o usuniętych scenach. Niestety na wydaniu Blu-ray takowych nie uświadczymy.

Gwiezdne Wojny 9 - szkice