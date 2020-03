Star Wars 9 - czy Rey i Kylo Rena łączy miłość? Książka odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Książka Star Wars: The Rise of Skywalker jest oparta na scenariuszu filmu Star Wars 9 autorstwa J.J. Abramsa i Chrisa Terrio, czyli jest to rzecz oficjalna i kanoniczna. Po prostu niektórych rzeczy twórcy zdecydowali się nie pokazywać dosłownie, a powieść może je w najmniejszych detalach rozpisać. Niektórzy ludzie w USA dostali egzemplarze przed premierą i dzielą się nowinkami w mediach społecznościowych.

Tym razem poruszono kwestię kontrowersyjnego pocałunku Rey i Kylo Rena z końcówki Skywalker. Odrodzenie. Fani #Reylo, czyli tysiące osób, którzy od 2015 roku walczyli o to, by Rey i Kylo Ren byli parą, byli zachwyceni. Inni nie byli tak pozytywnie nastawieni do tego, co zobaczyli. Pojawiły się też spekulacje, że ta scena przecież nie sugeruje wątku romantycznego i pocałunek mógł być oznaką wdzięczności. Kto miał rację?

Według książki pocałunek Rey nie miał podłożona romantycznego, a był jedynie oznaką wdzięczność i akceptacji ich więzi.

- Nachyliła się i go pocałowała. Był to pocałunek wdzięczność, akceptacji ich więzi i celebracji, że w końcu odnaleźli siebie nawzajem - napisał w powieści Rae Carson, jej autor.

Wcześniej J.J. Abrams sugerował, że przecież ten pocałunek niekoniecznie musi być romantyczny, jak chcieli tego fani.