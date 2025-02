Chris Pine dołącza do obsady nowego filmu twórcy serialowego Fargo. Oto małomiasteczkowy zabójca

Fot. Materiały prasowe

Poznaliśmy nazwę nowego filmu, w którym wystąpi Chris Pine (kinowa seria Star Trek od J. J. Abramsa, Nie martw się kochanie). Produkcja została zatytułowana Nowhere Fast i wyszła spod ręki twórcy dwóch znakomitych seriali FX, czyli Fargo oraz Legion.

Chris Pine dołącza do obsady nowego filmu twórcy serialowego Fargo

Noah Hawley w tym roku szerokiej publiczności zaprezentuje swój nowy serial FX, czyli Alien: Earth. To on sprawi, że ksenomorf pojawi się na naszej ojczystej planecie. To jednak nie wszystkie jego plany. Jeden z nich pomaga rozwijać Chris Pine, który dołączył do obsady filmu Nowhere Fast. Odegra tam główną rolę. Film zapowiadany jest jako dreszczowiec kryminalny. Hawley nie tylko reżyseruje, ale też napisał scenariusz.

Historia ma być osadzona w Teksasie i śledzić losy mordercy z małego miasteczka, który nieumyślnie zabija siostrzeńca własnego szefa.

