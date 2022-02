Star Wars: Galactic Starcruiser - zwiastun zapowiada szczegóły. Hotel z Gwiezdnych Wojen

Źródło: Disney

W marcu 2022 roku atrakcja o nazwie Star Wars: Galactic Starcruiser zostanie otwarta. Opublikowano nowy zwiastun zapowiadający to wydarzenie. Na czym ma w ogóle polegać to wszystko? Czym jest ten hotel w świecie Gwiezdnych Wojen?

Nowe wideo pokazuje, że nie tylko będziemy mogli przeżyć własną przygodę w świecie Star Wars, to immersyjne doświadczenie jest także osadzone w kanonie Gwiezdnych Wojen pomiędzy wydarzeniami z filmów Ostatni Jedi i Skywalker. Odrodzenie. Matt Martin z Lucasfilm Story Group, czyli ekipy nadzorującej spójność kanonu wyjawia, że to będzie miejsce, w którym doszło do spotkania Rey z Kylo Renem. Jedynego pomiędzy tymi filmami.

Star Wars: Galactic Starcruiser - zwiastun

Widzimy też, jak ten hotel będzie wyglądać i jak będzie imitować podróż galaktycznym statkiem. Ma być to w 100% immersyjne, więc wszyscy pracownicy przebrani za ekipę, stwory z Gwiezdnych Wojen czy inne postaci będą cały czas w rolach osadzonych w Star Wars. Będą nawet specjalne transportowce (w tłumaczeniu autobusy), którymi można z latającego hotelu wybrać się na planetę Batuu, czyli do parku Galaxy's Edge. Każdy pasażer sam będzie pisać swoją historię podczas pobytu. Będzie możliwość dołączyć do Ruchu Oporu albo Najwyższego Porządku, albo stać się częścią świata przestępczego.

Wraz z przygotowaniem do otwarcia, która ma mieć miejsce 1 marca wydano komiksy o historii statku-hotelu, a w planach jest też książka. Według twórców ma być to następny krok w tworzeniu nieprawdopodobnych immersyjnych doświadczeń w Walt Disney World.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.