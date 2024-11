Wynalazek Filipa Golarza - pan Kleks powraca. Jednak pierwszy plakat zadziwia

fot. Next Film

Na początku 2025 roku pan Kleks powróci do kin z kolejną dawką przygód. W nadchodzącym sequelu kluczowy okaże się dawny absolwent Akademii, Filip zwany Golarzem (w tej roli Janusz Chabior). Jak można wysnuć ze wstępnych opisów fabularnych, film będzie dotyczyć nieporadnej miłości dziewczynki do... mechanicznego chłopca, co niejako potwierdza pierwszy oficjalny plakat. Internauci komentują wprost: będziemy mieć Ex Machinę w domu. Zobaczcie sami.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza - plakat

Jak wynika z plakatu, wygląd Alberta został utrzymany w robotycznych klimatach. Kolorystyka oraz detale niezwykle przypominają bohaterkę Ex Machiny graną przez Alicię Vikander, na co wskazują również internauci. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza - fabuła, obsada, premiera

Główna bohaterka, Ada Niezgódka (w tej roli powróci Antonina Litwiniak), po letniej przerwie wraca do Akademii, aby rozwikłać zagadkę pochodzenia Alberta (Konrad Repiński). W tym samym profesor Kleks (Tomasz Kot) będzie próbował odnaleźć swojego przyjaciela sprzed lat w realnym świecie. Oba tropy będą jednak prowadzić do tej samej osoby – dawnego absolwenta Akademii, Filipa zwanego Golarzem.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza - film wejdzie do polskich kin 10 stycznia 2025 roku.