Prawdziwy ból online w Disney+. Jest data premiery - Amerykanie w Polsce

Prawdziwy ból online! Premiera na Disney+ już 16 stycznia 2025 roku! Jeśli ktoś nie zdążył obejrzeć filmu w kinie, teraz będzie miał szansę nadrobić go na platformie streamingowej opartej na subskrypcji. Produkcja w reżyserii Jesse'ego Eisenberga, który wciela się również w jedną z głównych ról, została nakręcona w Polsce i rozgrywa się w naszym kraju.

Prawdziwy ból – recenzje i nagrody

Film zdobył znakomite recenzje zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a obecnie odnosi sukcesy w trwającym sezonie nagród. Był nominowany w wielu kategoriach do najważniejszych wyróżnień, a już teraz mówi się, że ma szansę zawojować Oscary. Kieran Culkin, za swoją poruszającą rolę, otrzymał Złotego Globa w styczniu 2025 roku.

Prawdziwy ból – fabuła

Prawdziwy ból to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy wspólnie wyruszają do Polski, by uczcić pamięć ukochanej babci. W trakcie tej podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca i rodzinne sekrety, ale również podejmują próbę odbudowy trudnych, pełnych napięć relacji.

Prawdziwy ból – obsada

Oprócz Jesse'ego Eisenberga i Kierana Culkina w filmie występują również: Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes oraz polscy aktorzy, w tym Jakub Gąsowski, Piotr Czarniecki, Krzysztof Jaszczak, Marek Kasprzyk i Jakub Pruski.