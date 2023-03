Super Mario Bros - prognozy box office. Animacja będzie hitem

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, pięciodniowe otwarcie Super Mario Bros z uwagi na święta wielkanocne zamknie się w kwocie 85-90 mln dolarów na rynku amerykańskim. Czytamy, że analitycy nie byliby zaskoczeni, jeśli ten wynik przekroczyłby 100 mln dolarów.Według analizy najchętniej na niego wybiorą się rodziny z dziećmi oraz gracze powyżej 25 roku życia.

Nie będzie to jednak rekord otwarcia w Ameryce Północnej z okazji weekendu wielkanocnego. Ten nadal należy do widowiska Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z wynikiem 181 mln dolarów. Film wejdzie globalnie w wielu krajach właśnie 5 kwietnia w środę. Niestety, ale w Polsce obejrzymy go dopiero 26 maja. Budżet to zamyka się w okolicach 50 mln dolarów.

Super Mario Bros - co wiemy?

Aaron Horvath i Michael Jelenic wyreżyserowali film. W obsadzie są Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (księżniczka Peach), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Keegan-Michael Key (Toad) oraz Sebastian Maniscalco (Spike).

Zobacz także: