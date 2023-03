Czy Pedro Pascal grał w The Last of Us? 25 zaskakujących ciekawostek o aktorze

Fot. Materiały prasowe

Pedro Pascal zdobył serca fanów jako Joel z The Last of Us. Dzięki naszym ciekawostkom będziecie mieli okazję poznać go lepiej – nie tylko jako aktora, ale także jako człowieka. Z poniższej galerii dowiecie się, dlaczego postanowił dołączyć do branży rozrywkowej, kogo zagrał w hicie Buffy: Postrach wampirów, co współtwórca Gry o Tron miał do powiedzenia o jego przesłuchaniu, a także tego, w jakim serialu zagrał u boku swojej siostry.

Pedro Pascal - 25 zaskakujących ciekawostek o aktorze

Czy Pedro Pascal grał w The Last of Us? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z 30 zaskakującymi ciekawostkami o aktorze i udostępniania artykułu znajomym, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat.

1. Showrunner serialu, Craig Mazin, zabronił obsadzie grać w "The Last of Us" przed produkcją. Pedro Pascal go jednak nie posłuchał i spróbował ją przejść. Niestety utknął na jednej z misji. Siostrzeńcy nie mogli patrzeć na to, że nie był stanie ukończyć poziomu, więc zabrali mu kontroler.

