Ironheart poznaje złoczyńcę. Klip z serialu Marvela

fot. materiały prasowe

Ironheart rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, w którym po raz pierwszy poznaliśmy Riri Williams. W zaprezentowanym fragmencie serialu widzimy spotkanie bohaterki z Parkerem Robbinsem, znanym jako The Hood. Choć ma on pomóc Riri w realizacji jej projektu, dziewczyna szybko staje przed moralnym dylematem.

Ironheart – o czym opowiada serial?

Historia skupia się na Riri Williams (Dominique Thorne) — młodej, genialnej wynalazczyni, która pragnie zaznaczyć swoją obecność w świecie. W tym celu wraca do rodzinnego Chicago. Zainspirowana postacią Iron Mana, konstruuje zbroje podobne do jego, jednak brak środków finansowych uniemożliwia jej w pełni rozwinięcie technologii. Aby spełnić swoje ambicje, nawiązuje kontakt z tajemniczym Parkerem Robbinsem (Anthony Ramos), przestępcą znanym jako The Hood. Riri, jako następczyni Iron Mana, zostaje wciągnięta w konflikt, w którym nauka ściera się z magią.

W obsadzie znaleźli się również Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam oraz Anji White. Showrunnerką i główną scenarzystką jest Chinaka Hodge, a reżyserią odcinków zajęli się Sam Bailey i Angela Barnes.

Premiera Ironheart odbędzie się 24 czerwca 2025 roku. Na start udostępnione zostaną trzy odcinki.