Superman i Lois - będzie 2. sezon. Hit został przedłużony

The CW

Amerykańska telewizja The CW ogłosiła, że powstanie 2. sezon Superman i Lois. Jest to efekt znakomitej oglądalności pilota w Stanach Zjednoczonych i zarazem jest to też najszybsze zamówienie 2. sezonu w historii stacji. Poprzedni rekord należał do Flasha, który w 2014 roku dostał 2. sezon po dwóch odcinkach.

Czytamy, że oglądalność była świetna nie tylko w telewizji, ale też w streamingu. Informację o zamówieniu ogłosił Mark Pedowitz, szef stacji, który w oświadczeniu podkreśla, jak bardzo są zadowoleni z takich hitów jak Superman i Lois oraz Walker.

Co prawda, dane globalne nie są brane pod uwagę przy zamówieniach, wydaje się, że popularność seriale w różnych krajach świata też odgrywa w tym jakąś rolę.

Superman i Lois - zwiastun 3. odcinka

Superman i Lois - zdjęcia z 3. odcinka

Superman i Lois - sezon 1, odcinek 3

Superman i Lois - premiera każdego odcinka w Polsce od razu po emisji w USA na HBO GO.