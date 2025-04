Z nimi przetrwasz każdy koniec świata – najlepsi bohaterowie filmów i seriali postapo

fot. materiały prasowe

Ciężkie czasy kreują silne charaktery, a życie w postapokaliptycznym świecie rzeźbi najtwardszych z najtwardszych. Nie ma co się oszukiwać – to właśnie w takich warunkach rodzą się prawdziwi bohaterowie. Jako miłośnicy gatunku, ekscytujemy się każdym możliwym kataklizmem, który wiąże się z epickimi wojażami nieustraszonych śmiałków. Wolimy przyglądać się temu z bezpiecznego dystansu, nie myśląc, co by było, gdyby to nasz świat stanął w płomieniach. Ale jeśli komuś taka myśl nie daje spokoju, odpowiedź jest tylko jedna – musimy znaleźć postacie na wzór największych filmowych i serialowych twardzieli.

Nie są superbohaterami, ale robią rzeczy naprawdę niesamowite. Ratują życie i kopią zadki każdemu, kto stanie im na drodze. Czy to zombie, wirusy, zbuntowane AI czy złowrogie organizacje – oni zawsze są gotowi poświęcić się dla dobra ogółu. Nawet w obliczu katastrof klimatycznych czy upadku cywilizacji, jakimś cudem dają sobie radę.

Tacy bohaterowie to nie tylko muskularni wojownicy. To także stratedzy, medycy, naukowcy albo po prostu niezwykle utalentowane i wrażliwe jednostki. Oczywiście, są też i tacy, którzy mierzą się z własnymi demonami i mają problem z zaufaniem. Wszyscy oni zostali wyszczególnieni przez fanów, a my zebraliśmy ich w jednym zestawieniu. To drużyna złożona z różnorodnych postaci, z których każda wnosi coś unikalnego. Jeśli brakuje Wam kogoś na tej liście – koniecznie dajcie nam znać!

Najlepsi bohaterowie filmów i seriali postapo