Święto Star Wars w maju. Dokument o The Mandalorian i finał Wojen Klonów

The Mandalorian jest pierwszym serialem aktorskim w świecie Gwiezdnych Wojen, który zadebiutował na platformie Disney+ wraz ze startem serwisu w listopadzie 2019 roku. Niedługo powinniśmy zacząć otrzymywać pierwsze informacje o 2. sezonie, ale zanim to nastąpi, fani i subskrybenci otrzymają serię dokumentalną pt. Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian. Licząca 8 odcinków produkcja pokaże nam kulisy pierwszego sezonu serialu.

Twórca serialu, Jon Favreau zaprosi aktorów oraz ekipę serialu do opowiedzenia o swojej pracy oraz kulisach. Materiały obejmować będą wywiady, nigdy wcześniej nie oglądane materiały i rozmowy przy okrągłym stole, które poprowadzi sam Favreau. Premierę na Disney+ zapowiedziano na 4 maja.

Disney+

Tego dnia na Disney+ fani otrzymają też finał serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Produkcja stworzona przez Lucasfilm Animation z Dave'em Filoni, doczekała się 7. sezonów. Finał ma przedstawić wydarzenia poprzedzające film Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów. Zobaczcie zwiastun: