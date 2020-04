Wiedźmin: Platige Image prezentuje efekty specjalne. Zobaczcie wideo pt. The Witcher VFX

Choć budżet pierwszego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa nie pozwolił na wizualną doskonałość, sporo elementów prezentuje się naprawdę dobrze. Efekty specjalne do tej adaptacji sagi fantasy stworzyli artyści Platige Image. W pracę nad serialem zaangażowanych było 150 ekspertów od VFX-ów, animatorów, modelerów i producentów. Ilość materiałów wejściowych i wyjściowych konieczna do przetworzenia okazała się na tyle duża, że wymagała powiększenia początkowego zespołu. Od niewymagającego lewitującego kwiatka do eksplodującej głowy - twórcy wspominali, że praca była przygodą, ale i wielkim wyzwaniem, które musiało sprostać pewnym oczekiwaniom.

Dziś firma opublikowała świetne, krótkie wideo (showreel), w którym prezentuje efekty swojej pracy. Jak sami napisali na swoim fanpage'u na Facebooku:

Efekty specjalne w serialu Wiedźmin nie wymagają treningów w Kaer Morhen – choć nasz zespół podjął się nawet i tego. Wszystko po to, by niemożliwe stało się możliwe na ekranie. Zobacz jak nam się to udało w showreelu The Witcher VFX.

Zobaczcie: