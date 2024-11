Aktor Yellowstone o scenariuszu finału: "Byłem w rozsypce"

fot. Paramount

5. sezon Yellowstone jest finałowym - to oznacza czas pożegnań. Nie tylko dla fanów hitu, ale również obsady, co przychodzi z ogromnym trudem. Przyznał to Luke Grimes (odtwórca Kayce'a Duttona) w rozmowie z TVLine, ujawniając, że do ostatniej chwili wstrzymywał się z czytaniem scenariusza.

- Jest to koniec - prawdziwy koniec. Nie miałem pojęcia, jak serial się skończy, bo chciałem wstrzymać się z czytaniem tego odcinka do ostatniej sekundy.

Jak zareagował, gdy już sięgnął po ten scenariusz? Powiedział wprost: "Byłem w rozsypce". Określił go jako coś pięknego, ale również łamiącego serce. Natomiast aktor jest pewien, że widzowie będą usatysfakcjonowani takim finałem.

- Nie poczują, że stracili czas przez ostatnie sześć lat.

Yellowstone - fabuła, gdzie oglądać?

Fabuła skupia się na rodzinie Duttonów, która kontroluje największe sąsiadujące ze sobą farmy w USA. Właścicielem rancza jest John Dutton, który żyje pod nieustanną presją – jego terenami interesują się bowiem deweloperzy czy indiańskie rezerwaty. Serial umożliwi rzut oka na świat odległy od kontroli mediów – tutaj politycy są kupowani przez największe koncerny naftowe na świecie, woda pitna zatruwana jest przez pęknięcie studni, a nierozwiązane morderstwa to codzienność.

Serial dostępny na platformie streamingowej SkyShowtime.