Taniwha - Godzilla będzie mieć konkurencję. Nowa Zelandia szykuje film o potworze Maorysów

fot. Gus Hunter z Weta Workshop / szkic koncepcyjny

Reklama

Jak donosi Variety, Nowa Zelandia szykuje pierwszy w historii tamtejszego kina monster movie pod tytułem Taniwha. Będzie to film o potworze z kultury Maorysów, który zostanie wyreżyserowany przez Libby Hakaraie. Tak sama tłumaczy, o co dokładnie chodzi.

- W naszej kulturze Maorysów są one bardzo prawdziwe. Każde plemię ma własnego potwora. Mieszkają w wodospadach, górach, rzeczach, oceanach i w lasach. Mają różne kształty. Należy się ich bać i szanować jako strażników i tych, którzy pomszczą złe uczynki.

Taniwha - szczegóły filmu

Projekt jest opisywany jako thriller z potworami. Za realizację potworów będzie odpowiadać legendarna Weta Workshop, czyli jedna z najlepszych firm od efektów specjalnych na świecie. Reżyserka tłumaczy, że z Wetą chcą potwory stworzyć przy pomocy zaawansowanej animatroniki, zamiast efektów komputerowych.

- Nasz potwór jest inspirowany tuatarą, czyli jedyną istotą, która pochodzi od grupy starożytnych gadów sprzed 200 mln lat. Można je znaleźć tylko w Nowej Zelandii i przez maoryskie plemiona są one uważane za święte.

Historia ma rozgrywa się 1000 lat temu, gdy ludzie szanowali prawa natury. Ricardo Giraldo napisze scenariusz. Bohaterami będą Keiha i Waikura, młoda para, która po zniszczeniu ich świata przez brutalne plemię, przewodzi ocalałym, szukając bezpiecznego miejsca. Keiha wbrew radom żony kieruje ich z dala od ustalonego celu. Gdy wchodzą do tajemniczej doliny, intuicja Waikury mówi jej, że jest tu coś z innego świata.

Reżyserka zapowiada współprace ze słynnymi maoryskimi artystami, aby przedstawić na ekranie pełne bogactwo ich kultury. Sama trochę porównuje to, co chce pokazać do Wakandy z Czarnej Pantery w kontekście tego, że widzowie na całym świecie zobaczą świat, którego nigdy przedtem nie widzieli.

Potencjalna data premiery nie jest znana.