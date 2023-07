Godzilla x Kong: The New Empire - ogłoszono nowe powieści graficzne. To prequel filmu i komiks o Tytanach

materiały prasowe

Podczas panelu na San Diego Comic Con dotyczącego nadchodzącego filmu Godzilla x Kong: The New Empire, który jest sequelem Godzilli kontra Kong z 2021 roku, ogłoszono, że do sprzedaży w 2024 roku trafi nowy komiks pt. Godzilla x Kong: The Hunted. Ma on wypełnić czas oczekiwania na produkcję od Legendary Entertainment i wytwórni Warner Bros.

Nowa komiksowa seria ukaże się 27 lutego 2024 roku, czyli nieco ponad 2 tygodnie przed premierą filmu. Będzie stanowić prequel dla tej kinowej produkcji. Ponadto wyjawiono, że powstanie jeszcze jedna powieść graficzna pt. Monarch: Declassified. Czytelnicy dowiedzą się więcej o tytanach, takich jak Tiamat, Scylla, Behemoth czy Doug i Abaddon.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2023 roku do kin trafi Godzilla Minus One, który będzie pierwszym od dawna aktorskim filmem o tytułowym kaiju zrealizowanym przez Japończyków. Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki. Wydarzenia będą rozgrywać się w okresie zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Ponadto Apple TV+ pracuje nad serialem, którego historia jest osadzona w MonsterVerse, czyli uniwersum Godzilli i innych potworów.