Opinie o filmie Kraven Łowca. Wszyscy byli pewni, że będą takie oceny

fot. materiały prasowe

Opinie o filmie Kraven Łowca są przeważająco negatywne. Nikt nie jest zaskoczony, że Sony Pictures po fatalnie ocenianych Morbiusie i Madame Web znów nie zrobiło dobrego filmu. Widzowie zagłosowali portfelami, że nie chcą czegoś takiego oglądać, czego efektem jest zakończenie planów na uniwersum o pobocznych postaciach ze świata Spider-Mana. Pisaliśmy o tym 10 grudnia 2024 roku.

Kraven Łowca - opinie

Fatalny scenariusz, słaba historia, kiepskie aktorstwo, a także krytyka spada na reżysera J.C. Chandora, który zdaniem krytyków stworzył coś okropnie generycznego i pozbawionego duszy. Krytyka dotyczy również karygodnych efektów komputerowych, które wyglądają szkaradnie. Głównie chodzi o zwierzęta generowane komputerowo, które pokazują się na ekranie. Nawet padają argumenty, że lepiej by to działało jako niemy film, bo gdy aktorzy próbują grać i mówić, jest to podobno okropne.

Wszyscy są jednak zgodni, że Aaron Taylor-Johnson daje z siebie wszystko jako Kraven. Jest zdecydowanie ważną i mocną zaletą, którą należy wyróżnić, ale problemem jest to, jak bardzo scenariusz ogranicza jego możliwości. Czują, że marnowany jest jego talent i praca. Chwalą go też za fizyczny aspekt roli, który obrazuje się w jedynym uniwersalnie chwalonym aspekcie: sceny akcji. Krytycy są zgodni, że gdy ktoś na ekranie jest brutalnie mordowany, Kraven Łowca staje się rozrywkowym i efektownym filmem, dającym sporo frajdy.

Jedna osoba użyła argumentu: "Tak dobry jak pierwszy Venom". Pozostawiamy Wam ocenie, czy takie słowa zachęcają!

Kraven Łowca - premiera 13 grudnia w kinach. Recenzje mają pojawić się 11 grudnia w godzinach wieczornych czasu polskiego.