Tenet - Travis Scott skomponował piosenkę do filmu. Ma zawierać wskazówkę z produkcji

fot. Warner Bros.

Mimo, że premiera filmu Tenet odbędzie się na świecie już za kilka dni, to nadal niewiele wiadomo na temat fabuły projektu w reżyserii Christophera Nolana. Co jakiś czas dostajemy kolejne fragmenty układanki. Nolan zdradził, że znany muzyk Travis Scott skomponował utwór do filmu, który ma stanowić ostatnią część filmowej układanki. Być może oznacza to, że piosenka będzie zawierała pewne wskazówki odnośnie fabuły. Pozostaje czekać do ujawnienia niezatytułowanego jeszcze utworu.

Tenet - plakat filmu

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - premiera filmu w Polsce 26 sierpnia.