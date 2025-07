Co trzeba wiedzieć przed seansem Supermana? Oto najważniejsze informacje z prequela

fot. materiały prasowe

Superman od Jamesa Gunna niebawem pojawi się w kinach. Wcześniej opublikowano jednak prequelową książkę, która opowiedziała o przygodach Człowieka ze stali sprzed wydarzeń z nadchodzącej produkcji. Reżyser filmu zdradził, że Clark Kent przywdziewa pelerynę już od trzech lat, co oznacza, że superbohaterstwo nie jest dla niego pierwszyzną. Książka pokazuje, co tak naprawdę robił w tym czasie i odsłania kilka interesujących faktów z jego życia. Jest ona przy tym kanoniczna dla DCU, więc stanowi dobre źródło informacji przed seansem.

Portal Screen Rant przedstawił najważniejsze informacje na temat Supermana, Lexa Luthora, Justice Gang i wielu innych elementów DCU. Kto był pierwszym przeciwnikiem Supermana? Czy poznał już Justice Gang i Lexa Luthora? Jak doszło do jego poznania z Lois Lane i Jimmym Olsenem? Czy wie, czym jest kryptonit? Tego wszystkiego dowiecie się z poniższej galerii na temat Superman: Welcome To Metropolis.

Najważniejsze informacje z prequela Supermana