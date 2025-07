Wczesne prace Hayao Miyazakiego. Wiele z nich nigdy wcześniej nie opublikowano

Kinokuniya

Reklama

Podtytuł brzmi Nausicaa Prehistory. Przenosimy się więc w niej do czasów, zanim legendarny reżyser studia Ghibli rozpoczął oficjalnie prace nad filmem Nausicaä z Doliny Wiatru. Na okładce widać nieznaną bohaterkę, której strój na pewno kojarzy się z klimatem animacji z 1984 roku, jednak takiego kostiumu nie pokazano na ekranie. Nic dziwnego – książka ma zawierać aż 58 nigdy wcześniej nie opublikowanych ilustracji spod ręki Hayao Miyazakiego.

Zapowiedź 4. tomu Hayao Miyazaki Image Board Series

Iwanami Shoten zdradził, że w książce Hayao Miyazaki Image Board Series prześledzimy karierę mistrza na dziesięć lat przed narodzinami filmu Nausicaä z Doliny Wiatru. Czyli również przed narodzinami samego studia Ghibli, które zostało założone 15 czerwca 1985 roku. Co ciekawe, ponoć tytuł zawiera również między innymi szkice koncepcyjne do adaptacji komiksu Rowlf amerykańskiego autora Richarda Corbena, którą planował stworzyć Hayao Miyazaki. Niestety, prace nad projektem doszły najdalej tylko do etapu negocjacji w sprawie praw autorskich.

Poniżej znajdziecie oficjalną okładkę książki i kilka pierwszych ilustracji. Dołączyliśmy również spojrzenie na 3. tom dla porównania.

Hayao Miyazaki - Image Board Series: The Prehistory of Nausicaa (okładka) Zobacz więcej Reklama

Hayao Miyazaki Image Board Series będzie składać się ze 192 stron. Tytuł trafi do sprzedaży w Japonii 8 lipca w cenie 6000 jenów, czyli na nasze ta kwota wynosi mniej więcej 150 złotych. Książka będzie zawierać prawie 200 rysunków Hayao Miyazakiego, w tym 58 grafik, których nigdy wcześniej nie pokazano fanom.

A jeśli lubicie takie klimaty, polecam Wam moje wrażenia z gdańskiego festiwalu filmowego, na którym pierwszy raz obejrzałam animację Nausicaä z Doliny Wiatru: Postapokaliptyczna wizja rodem z Diuny, ale to studio Ghibli. Oceniam klasyk [ANIMAFEST 2024]