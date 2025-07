Marvel pokazał Thora, jakiego jeszcze nie było. Najpierw śmierć, a teraz brak mocy i nowe imię

Marvel/Alex Ross

Dla fanów Marvela nadchodząca seria komiksowa Mortal Thor może być jednym z najważniejszych wydarzeń na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jej scenarzysta, Al Ewing, wraz z rysownikiem Pasqualem Ferrym i wspomagającym ich przy grafikach, legendarnym Alexem Rossem zamierzają raz na zawsze zmienić świat boga burzy i piorunów. Do sieci trafiły już premierowe okładki z pierwszego zeszytu, które zapowiadają (nie)zwykłe wydarzenia.

Istotne jest to, że akcja nowej serii będzie rozgrywać się bezpośrednio po tym, co Ewing pokazał we właśnie zakończonym cyklu Immortal Thor. W jego ostatniej odsłonie tytułowy bohater poniósł szokującą śmierć z rąk Lokiego. Bifrost został zniszczony, co doprowadziło do wymazania boga burzy i całego Asgardu z pamięci mieszkańców Midgardu. Koniec końców Thor po swojej śmierci budzi się na Ziemi. Jest zwyczajnym człowiekiem pozbawionym mocy; nazywa się... Sigurd Jarlson.

Mortal Thor - okładki

W oficjalnym opisie serii czytamy:

TAK ZACZYNA SIĘ LEGENDA. Nordyckie mity opowiadają o bogach, którzy stąpali po Ziemi, dokonując wielkich czynów dla śmiertelników, którzy w nich wierzyli. Ale Asgard nie jest prawdziwy — i nigdy nie był. Bogowie nigdy nie szybowali po naszym niebie, nigdy nie stali u boku naszych bohaterów, nigdy nie walczyli w imię dobroci czy sprawiedliwości. To wszystko było tylko opowieścią. Nikt nie przyjdzie nam już z pomocą. Gdzieś w mieście budzi się jednak... człowiek. Mężczyzna z młotem. Oto historia Sigurda Jarslona - ŚMIERTELNEGO THORA.

Tak z kolei cykl zapowiada Al Ewing:

Chciałem potraktować Thora jak boga i dać mu prawdziwie mitologiczną historię... Ale oprócz tego, że jest synem Odyna, jest też synem Gai. I tak oto znajdujemy się w zimie. Thor nie żyje, a Sigurd Jarlson chodzi po ziemi — bez mocy, bez sławy, bez pamięci. A jednak los Asgardu i Midgardu spoczywa w rękach tego śmiertelnego człowieka, który musi wyruszyć w podróż, by przywrócić magię bogów na Ziemi. Żeby tego dokonać, żeby w ogóle poznać naturę tej misji, będzie musiał walczyć.

Pierwszy zeszyt serii Mortal Thor ukaże się na amerykańskim rynku 27 sierpnia.