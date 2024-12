Dziki robot online. Film już dostępny w VOD - gdzie obejrzeć?

foto. materiały prasowe

Dziki robot to jedna z najlepszych animacji jaka w tym roku trafiła na ekrany kin. Ma takzę duże szanse my zdobyć oscara w kategorii najlepsza animacja. Reżyser Chris Sanders w sposób niemal perfekcyjny zekranizował książkę autorstwa Petera Browna. Jego film zarówno pod względem animacyjnym jak i naracyjnym jest pięlnie zrealizowany. Po dość długim oczekiwaniu Dziki robot trafia do obiegu cyfrowego gdzie można go wypożyczyć. Jest to też pierwsza okazja by obejrzeć ten film w oryginalej wersji językowej.

Dziki robot online

Film jest dostępny na trzech platformach VOD. Tym razem oferowana jest jedynie opcja zakupu – nie ma możliwości wypożyczenia na 48 godzin za określoną kwotę.

Rakuten – 39,99 zł za wersję SD, 56,99 zł za HD i 4K.

– 39,99 zł za wersję SD, 56,99 zł za HD i 4K. Sklep Prime Video – 54,99 zł za wersję SD i HD.

– 54,99 zł za wersję SD i HD. iTunes - 39,99 zł za wersję SD, 54,99 zł za HD i 4K.

Z czasem najprawdopodobniej dołączą do tego kolejne serwisy. W późniejszym terminie Venom 3 trafi również na platformy oparte na subskrypcji.

Dziki robot - fabuła, premiera, obsada

Historia robota Rozzum, w skrócie "Roz" - który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się, jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostaje przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.

W głównych rolach usłyszymy takich aktorów jak: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Bill Nighy, Matt Berry, Kit Connor, Catherie O'Hara, Mark Hamill czy Ving Rhames.. Reżyserem filmu jest Chris Sanders, który odpowiada również za scenariusz.