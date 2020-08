The Doorman - pierwsze zdjęcia z thrillera akcji z Jeanem Reno i Ruby Rose

fot. The CW

The Doorman to film akcji, którego bohaterką jest Ali, była żołnierz Piechoty Morskiej. Kobieta w swojej ostatniej misji przeżyła ogromną traumę i dlatego postanawia wrócić do Nowego Jorku, gdzie zatrudnia się jako portierka, aby wrócić do zdrowia psychicznego i zacząć nowy rozdział w życiu. Jednak pewnego dnia nasza bohaterka znajduje się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie i zostaje świadkiem napadu. Ali musi wykorzystać swój trening w armii, aby przechytrzyć niebezpiecznych ludzi. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

The Doorman

W obsadzie znajdują się między innymi Ruby Rose, Jean Reno, Ruper Evans, Aksel Hennie oraz Louis Mandylor. Reżyseruje Ryuhei Kitamura. Rose w rozmowie z Entertainment Weekly zapowiada widowiskowe sceny akcji w produkcji.