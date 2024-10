Akademia Pana Kleksa niczym Hogwarts Legacy? Zapowiedziano grę Kleks Academy

fot. Raccoons Studio

Reklama

Polskie Raccoons Studio pracuje nad grą osadzoną w świecie Akademii Pana Kleksa. Produkcja zatytułowana Kleks Academy pozwoli graczom na stworzenie własnej postaci w kreatorze, a następnie przeniesie ich do tytułowej szkoły i pozwoli zwiedzać różne jej zakamarki - począwszy od sal lekcyjnych, a na baśniowych lokacjach kończąc. Istotnym elementem rozgrywki ma być eksploracja, a zdobywane w toku zabawy sekrety i artefakty będą odblokowywać dostęp do nowych umiejętności i kolejnych fragmentów historii. Zabraknie natomiast jakiejkolwiek walki. Zamiast tego z wyzwaniami będziemy radzić sobie poprzez manipulowanie obiektami i kreatywne wykorzystanie specjalnych zdolności, takich jak telekineza, latanie czy zmiana rozmiaru.

Kleks Academy

Naszą filozofią jest tworzenie gier i produktów rozrywkowych o wciągającej rozgrywce i wysokiej regrywalności. Nie mamy wątpliwości, że Akademia Pana Kleksa jest doskonałym wyborem i bazą do stworzenia sprzedażowego hitu – do takiego IP chce się powracać, czego dowodem są m.in. liczne odwiedzane wystawy dedykowane Panu Kleksowi, czy filmowe adaptacje książki. Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie my możemy tworzyć nową odsłonę popularnego Uniwersum – mówi Łukasz Skrzypkowski, prezes Raccoons Studio S.A

Kleks Academy ma umożliwiać zabawę solo oraz w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, a podejmowane decyzje maja mieć wpływ na różne zakończenia i ścieżki w każdym z poziomów. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.