Tomasz Kot w sekcie? Nowy, polski serial Max Original oparty na prawdziwej historii

Platforma Max w 2025 roku będzie miała dla polskich odbiorców do zaoferowania aż sześć różnych, oryginalnych produkcji. Pierwsza z nich, czyli Przesmyk zadebiutowała na początku roku i od razu odniosła spory sukces. Następny w kolejce jest serial Porządny człowiek wchodzący w skład HBO Original.

Inny projekt jest inspirowany książką Sebastiana Kellera pod tytułem Niebo. Pięć lat w piekle. Opowiada ona o przeżyciach autora, który pięć lat spędził w sekcie. Za przełożenie książki na scenariusz odpowiedzialny będzie Jakub Korolczuk, a reżyserią zajmie się Bartosz Blaschke. W rolach głównych zobaczymy natomiast Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota.

Jest też pierwsze zdjęcie z serialu.

O czym będzie nowy serial Max Original?

Produkcja przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów. [opis dystrybutora]

