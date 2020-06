Batwoman - postać Ruby Rose nie zostanie uśmiercona? Showrunnerka zabiera głos

Ruby Rose wcielająca się w 1. sezonie w postać Batwoman, zdecydowała się odejść z produkcji. Zaraz potem producenci ogłosili, że w głównej roli obsadzą nową aktorkę. Producenci postanowili, że nowa aktorka zagra zupełnie inną postać w produkcji. Według pogłosek ma ona nazywać się Ryan Wilder. Pojawiły się doniesienia, że twórcy chcą uśmiercić Kate Kane, w którą wcielała się Rose.

Teraz jednak showrunnerka serialu, Caroline Dries zakomunikowała fanom na swoim Twitterze, że nie mają zamiaru uśmiercać tej postaci. Nie chcą tym samym wpisać się w krytykowany trend "Bury Your Gays", gdzie postacie homoseksualne często są uśmiercane w amerykańskiej telewizji. Dodała również, że zniknięcie postaci granej przez Rose, ma być jedną z tajemnic 2. sezonu.

Według ostatnich pogłosek, blisko produkcji jest Vanessa Morgan z Riverdale. Miałaby wcielić się w postać Ryan Wilder, która zostanie Batwoman w 2. sezonie i zastąpi Kate Kane, bohaterkę pierwszej serii.

A note from me on behalf of The Bat Team... pic.twitter.com/V6iXjaCrA5

