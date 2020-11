The Grand Tour - zwiastun nowego odcinka. Ekipa programu powraca

Amazon Prime Video

The Grand Tour to program motoryzacyjny Jeremy'ego Clarksona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda, czyli byłych prowadzących Top Gear. Gospodarze programu w każdym odcinku wyruszali na przygody w różnych częściach globu. Program doczeka się specjalnego odcinka, a Amazon udostępnił właśnie pierwszy zwiastun nowej odsłony produkcji.

W premierowym odcinku zatytułowanym The Grand Tour Presents: A Massive Hunt, wyruszą do Madagaskaru w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Po ostatnim odcinku specjalnym, kiedy to porzucili samochody, tym razem wrócą do czterech kółek, przemierzając niezwykle zdradliwe drogi. Zobaczcie zwiastun:

Odcinek dostępny będzie 18 grudnia na Amazon Prime Video.