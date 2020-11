Cyberpunk 2077 - Run the Jewels nagrali teledysk do gry. Wideo robi wrażenie

youtube.com

W październiku usłyszeliśmy, że hip-hopowy duet Run the Jewels nagra teledysk promujący grę Cyberpunk 2077, a premierę wideo zaplanowano na Adult Swim Festival, czyli cyfrowe wydarzenie odbywające się w dniach 13-14 listopada. Tak rzeczywiście się stało i w sieci pojawił się już klip do utworu zatytułowanego "No Save Point". Tym, co szczególnie przyciąga tutaj uwagę jest bez wątpienia świetna warstwa wizualna, utrzymana w cyberpunkowych klimatach. Co ciekawe, w tekście utworu wspominany jest też... Keanu Reeves, czyli aktor, który w grze wciela się w Johnny'ego Silverhanda.

Przypominamy też, że pod koniec października premiera Cyberpunk 2077 została ponownie przesunięta, tym razem na 10 grudnia 2020 roku. Gra polskiego studia CD Projekt RED zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. W produkcję tę zagramy też na nowej generacji konsol dzięki wstecznej kompatybilności, a w przyszłym roku ma ona doczekać się aktualizacji, która w pełni wykorzysta moc PS5 i Xbox Series X/S.