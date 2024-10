Donald Trump w McDonald's. Parodia polityka w The Boys

fot. materiały prasowe

The Boys słynie z mało subtelnej, ale skutecznej satyry politycznej. Jednym z ulubionych celów twórców serialu stał się były prezydent USA, Donald Trump. Na najnowszym zdjęciu, udostępnionym przez oficjalne konto Vought International na portalu X, nietrudno dostrzec kolejne powiązanie z politykiem. Mianowicie chodzi o niedawną sytuację, kiedy Trump skorzystał z drive-thru w McDonald's w Pensylwanii. Na opatrzonej sugestywnym podpisem fotografii widnieje Homelander, "serwujący" "ludziom" "jedzenie" w restauracji fastfoodowej Vought A Burger.

Dorastając, Homelander marzył, aby pracować w swoim lokalnym Vought a Burger. Niedawno jego marzenie się spełniło, gdy Vought zamknął restaurację i wystawił wcześniej wyselekcjonowanych klientów, by Homelander mógł "serwować" "ludziom" "jedzenie". Dziękuję, Homelanderze, za pokazanie wszystkim, że jesteś prawdziwym człowiekiem ludu!

The Boys – wypowiedź aktora

W ostatnim wywiadzie, aktor grający Homelandera, Antony Starr, został zapytany, czy nadal lubi wcielać się w tą postać, a także o częste porównania do Trumpa.

Jedną z rzeczy, które uwielbiałem i nadal uwielbiam w tym serialu, i będę dalej uwielbiać, gdy będziemy kontynuować, są warstwy, które mogliśmy nałożyć na tą postać. Zawsze staraliśmy się uczynić ją trójwymiarową, a nie sprawiać, by podkręcał wąsy. Wiem, że Eric nawiązuje do pewnej postaci politycznej z naszych czasów i na tym bazuje ten bohater, i uważam, że to prawda, ale ironicznie myślę, że ta postać ma więcej wymiarów, niż ten człowiek. Zawsze patrzyłem na tą postać jak na kogoś, kto ma elementy wielu różnych ludzi i mogliśmy mocno się w nią wgryźć. W tym sezonie wejdziemy jeszcze głębiej. Mamy kilka głębokich, mrocznych wątków Homelandera i byłem podekscytowany, że ludzie je zobaczą. Jestem dumny z tego co zrobiliśmy, a także z tej postaci.

5 sezon The Boys pojawi się w 2026 roku. Dotychczasowe odcinki można obejrzeć na Prime Video.