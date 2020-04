The Mandalorian - Ahsoka Tano i Baby Yoda razem na nowym, świetnym fanarcie

Ahsoka Tano ma pojawić się w 2. sezonie serialu The Mandalorian. Będzie to debiut postaci w wersji aktorskiej. Według informacji postać Ahsoki zagra Rosario Dawson, czyli aktorka, która jest faworytką fanów do tej roli od 2017 roku, gdy pojawił się pierwszy fanart, na który sama zainteresowana zareagowała w mediach społecznościowych. Dawson od początku twierdzi, że wcielenie się w tę postać byłoby niesamowitym doświadczeniem.

Choć na razie brak jeszcze oficjalnych doniesień i potwierdzenia ze strony Disney+, internetowi graficy i fani już zacierają ręce i tworzą kolejne fanarty związane z 2. sezonem Mandalorianina. Poniżej możecie zobaczyć nową, naprawdę fajną grafikę, obrazującą Ahsokę wraz z serialową postacią, która podbiła serca fanów na całym świecie - Baby Yodą. Zobaczcie:

autor: Saby Menyhei

The Mandalorian - premiera 2. sezonu ma odbyć się w październiku 2020 roku. 2. sezon został nakręcony jeszcze przed rozwojem pandemii koronawirusa, która zablokowała produkcję filmów i seriali.