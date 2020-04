Gwiezdne Wojny - łowcy nagród, których warto znać. Najciekawsze postacie

Gwiezdne Wojny mają wiele charakterystycznych bohaterów po stronie dobra i zła. Łowcy nagród mają to do siebie, że trudno ich jednoznacznie postawić po określonej stronie barykady. Przeważnie nie są politycznie zaangażowani, a wykonuje zlecenie dla tego, kto zapłaci więcej. Najważniejszy interes dla nich to ich własny.

Filmy przedstawiły zaledwie kilku łowców nagród, a stare Expanded Universe (książki, komiksy, gry) i aktualnie budowany kanon Star Wars ma ich o wiele więcej. Czasem jest to postać, która w filmie wystąpiła przez parę sekund, a dzięki dodatkowym publikacjom możemy dowiedzieć się o niej więcej i poznać jej osobowość i charakter.

W ramach ciekawostki na weekend przybliżę Wam łowców nagród, którzy według mnie są warci poznania. Grupa najciekawszych postaci, z których być może kiedyś pojawi się w aktorskich produkcjach. W końcu nie jest to wykluczone, ponieważ Lucasfilm Story Group dba o spójność kanonu, czyli powiązanie pomiędzy filmami, serialami, grami, książkami i komiksami.

Gwiezdne Wojny - łowcy nagród warci poznania