Star Wars: The High Republic - kim są bohaterowie nowej ery? Historia osadzona 200 lat przed filmami

Star Wars: The High Republic, tak jak informowaliśmy 25 lutego 2020 roku, to wielki projekt multimedialny Lucasiflmu, na którym pracowano kilka lat. Ma być to kompletnie nowa era Gwiezdnych Wojen osadzona 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Wszystko będzie ze sobą fabularnie powiązane, a pierwsze historie zostaną opowiedziane w książkach i komiksach. Później nie jest wykluczone, że powstaną filmy lub seriale.

Na StarWars.com opublikowano pierwsze informacje o bohaterach, czyli Rycerzach i Mistrzach Jedi różnych ras galaktyki, którzy będą istotnymi bohaterami nowego rozdziału w dziejach uniwersum. Obi-Wan Kenobi w filmie Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja wypowiada zdanie: Przez tysiące pokoleń Rycerze Jedi byli strażnikami pokoju i sprawiedliwości. Teraz fani będą mieli wreszcie okazję do poznania kawałka historii, który rozgrywał się na wiele lat przed narodzinami Luke'a Skywalkera. Michael Siglain, dyrektor kreatywny Lucasfilm Publishing przekonuje, że czytelnicy zobaczą wiele różnorodnych historii i przedstawień Jedi.

Jest to pełen nadziei i optymizmu czas, kiedy Jedi są dobrzy i szlachetni, a my chcemy to odzwierciedlać w nowych postaciach, jednocześnie nadając im wystarczająco dużo głębi i warstw, aby lśniły jako indywidualne osobowości.

Cavan Scott, jeden ze scenarzystów biorących udział w projekcie dodaje, że dołożono wielu starań, aby nowi bohaterowie byli bardzo "ludzcy" - bez względu na ich gatunek. Wszystko po to, aby czytelnicy mieli możliwość utożsamiania się z postaciami, które należą do Zakonu Jedi.

Wszystkie postacie są różne, podchodzą do Mocy w sposób indywidualny i niepowtarzalny, a jednak łączy je wspólny cel. Służą nie niezachwianemu dogmatowi, ale przede wszystkim do ochrony dobra i życia. Każdy z nich dodatkowo jest na zupełnie innym etapie swojej podróży.

Poniżej możecie zobaczyć zaprezentowanych nowych Rycerzy Jedi z Star Wars: The High Republic. Przy każdym zdjęciu znajduje się również krótki opis:

Avar Kriss - najszlachetniejsza i najjaśniejsza osoba wśród wszystkich Jedi. Zawsze stara się dostrzec dobro w ludziach, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i nigdy nie stawia siebie na pierwszym miejscu. Jest współczująca i zawsze gotowa poświęcić się dla innych. Avar Kriss jest najlepsza z najlepszych.