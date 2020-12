Thor: Love and Thunder - Tessa Thompson potwierdza wątek romantyczny Walkirii

fot. Marvel

Thor: Love and Thunder jest bez wątpienia jedną z najbardziej wyczekiwanych odsłon MCU. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w filmie do Kinowego Uniwersum Marvela wprowadzona zostanie postać złoczyńcy Gorra, w komiksach posługującego się wymownym przydomkiem "Rzeźnik bogów" - w tej roli wystąpi Christian Bale. Wiemy też, że Tessa Thompson powróci do roli Walkirii, która w filmie będzie królową Nowego Asgardu. Aktorka ujawniła, że jest już gotowa do rozpoczęcia zdjęć:

Jestem naprawdę podekscytowana. Lecę do Australii za kilka tygodni, ekipa już tam jest. Dostaję zabawne nagrania i zdjęcia od Taiki. Ten film ma znakomity scenariusz. Część muzyczna jest fenomenalna.

Zapytana, czy jej postać w filmie odnajdzie "miłość lub grzmot" [ang. love and thunder], odpowiedziała tajemniczo:

Jedno i drugie! Nie wykluczają się wzajemnie. Ona [Valkiria] lubi ten rodzaj burzliwej miłości.

Jak wiemy, relacja bohaterki z Thorem jest platoniczna, możemy więc spodziewać się romansu z inną postacią.

Film Thor: Love and Thunder ma zadebiutować 6 maja 2022 roku.