Skywalker. Odrodzenie - Mroczna Rey na nowych szkicach koncepcyjnych

Lucasfilm

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie przez moment pokazały nam wizję bohaterki Rey, która zobaczyła swoje mroczne wcielenie. Ostatecznie poświęcono temu wątkowi tylko chwilę, ale ponoć planowano początkowo znaczne rozszerzenie tej historii. Ostatecznie w scenariuszu J.J. Abramsa Mroczna Rey pojawia się na chwilę, a teraz możemy zobaczyć nowe szkice koncepcyjne.

Pochodzą od grafika Adama Brockbanka, który na swoim Instagramie udostępnił kilka swoich prac. Będą one także częścią książki The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, w której zawarto całe mnóstwo szkiców koncepcyjnych powstałych przy okazji projektowania filmu wieńczącego Sagę Skywalkerów. Zobaczcie kilka z nich:

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Adam Brockbank (@brockbankadam)