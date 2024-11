Glicked to nowy Barbenheimer w box ofifce. Gladiator 2 i Wicked podbijają kina

fot. materiały prasowe

Amerykańscy internauci premierę Wicked i Gladiatora 2 ochrzcili mianem Glicked. Jest to oczywiście nawiązanie do Barbenheimera z 2023 roku, gdy premiera Barbie i Oppenheimera wypełniła kina po brzegi. Według danych firmy sprzedającej bilety do kin Fandango, prawie 70% badanych było zainteresowanych podwójnym seansem w kinie. Z uwagi na to, że Wicked i Gladiator 2 na świecie mają premierę w kinach w dużym odstępie czasu, w odróżnieniu od Barbenheimera nie będzie to światowy trend. Oba filmy zanotowały otwarcia poniżej prognoz, ale i tak łącznie udało im się zebrać 205 mln dolarów w Ameryce Północnej, co przełożyło się na 12 mln sprzedanych biletów. 81% frekwencji w amerykańskich kinach przypadło na te dwa tytuły. To najlepszy weekend przed Świętem Dziękczynienia od 2019 roku, kiedy dzięki Krainie lodu 2 osiągnięto 204,9 mln dolarów. Ponadto jest to najlepszy przedświąteczny weekend od 2013 roku, gdy Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia zebrały 226,5 mln dolarów. Wbrew pozorom wyczyn ten, przewyższający 200 mln dolarów, nie był standardem.

Wicked: box office

Debiut Wicked w Ameryce Północnej zamknął się w kwocie 114 mln dolarów, co dało dobrze ocenianemu musicalowi pierwsze miejsce. Na świecie film nie zadebiutował jeszcze na wszystkich rynkach, ale na tych, gdzie miał premierę, zebrał 50,2 mln dolarów. Globalnie osiągnięto 164,2 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 145 mln dolarów (koszty globalnej promocji to 154 mln dolarów).

Ten wynik Wicked pobił kilka rekordów box office:

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej i globalnie dla filmu opartego na broadwayowskiej sztuce.

Największe otwarcie w USA dla filmu z gwiazdą pop w głównej roli.

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej i globalnie w karierach Cynthii Erivo, Ariany Grande, Jona M. Chu oraz producenta Marca Platta.

Największe otwarcie 2024 roku dla filmu, który nie jest sequelem.

Największy wynik z pokazów przedpremierowych dla filmu opartego na broadwayowskim musicalu – 19,2 mln dolarów .

. Najlepszy wynik z pierwszego dnia dla filmu opartego na broadwayowskim musicalu – 46,4 mln dolarów.

Gladiator 2: box office

Gladiator 2 miał zadebiutować w Ameryce Północnej z wynikiem na poziomie 60-70 mln dolarów, ale ostatecznie zebrał 55,5 mln dolarów. W związku z luźnym tygodniem związanym ze Świętem Dziękczynienia oba filmy każdego dnia będą przyciągać więcej widzów niż w normalnym okresie.

Na świecie Gladiator 2 notuje niski spadek frekwencji o 42%, osiągając 50,5 mln dolarów. Do tej pory na rynku zewnętrznym zebrano 165,5 mln dolarów, co daje łącznie 221 mln dolarów przy oficjalnie potwierdzonym budżecie 250 mln dolarów. Koszty globalnej promocji wynoszą 118 mln dolarów.

Oba tytuły czeka walka o widza z Vaianą 2. Animacja stanowi jednak największą konkurencję dla Wicked, ponieważ według analiz ma taką samą grupę docelową.

Czerwona jedynka: box office

Film z Dwayne'em Johnsonem nie radzi sobie dobrze w Ameryce Północnej. Czerwona jedynka notuje spadek frekwencji o 59%, co przełożyło się na 13,2 mln dolarów w weekend i trzecie miejsce w zestawieniu. Do tej pory na rynku amerykańskim osiągnięto 52,9 mln dolarów wpływów.

Na świecie sytuacja wygląda podobnie – 8,7 mln dolarów z 75 krajów (łącznie 64,2 mln dolarów). Globalnie zebrano 117,1 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów.