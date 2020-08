Thor miał kiedyś ludzką formę. Ta wróci do komiksów w listopadzie

Marvel

Pierwsze komiksy o Thorze powstały w latach sześćdziesiątych dzięki umysłom Jacka Kirby'ego i Stana Lee. Geneza tytułowego bohatera różniła się jednak od tego, co zaprezentowano choćby w filmie adaptującym przygody Thora. Odyn w oryginale nie tyle wygnał Thora na Ziemię, co przeniósł jego świadomość. Pewnego dnia kulejący na jedną nogę doktor Donald Blake odkrywa, że laska, którą od niedawna się podpiera, to tak naprawdę Mjolnir. To dzięki niemu może się on zamieniać w nordyckiego boga piorunów, jednocześnie cały czas zachowując swoją świadomość.

Z biegiem czasu tożsamość Blake'a została porzucona, ale według nowych zapowiedzi Marvela, powróci w listopadowym wydaniu komiksu o przygodach Thora. Historia zatytułowana Hammerfall trafi do sprzedaży w listopadzie. Pierwsza część rozpocznie się w Thor #7 i będzie kontynuowana w Thor #8 przez duet Donny Cates-Aarona Kudera. W Thor #9 do serii powróci z kolei Nic Klein. Już teraz zaprezentowano okładkę nadchodzącego numeru, gdzie widzimy Thora oraz Donalda Blake'a. Zobaczcie:

Wygląda na to, że Thor ponownie połączy się ze swoim dawnym śmiertelnym hostem, ale przyczyna nie jest jeszcze znana. Może Thor będzie potrzebował innej perspektywy w walce z nadchodzącym zagrożeniem? Dowiemy się niebawem.