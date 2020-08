Marvel’s Iron-Man VR z konkretną aktualizacją. Tryb New Game + i nowy poziom trudności

SIE

Zdecydowana większość gier w wirtualnej rzeczywistości to krótkie doświadczenia, które można ukończyć w maksymalnie kilka godzin. Nie inaczej było w przypadku Marvel’s Iron Man VR, bo i tutaj kampania nie jest szczególnie długa. Twórcy postanowili jednak nie porzucać swojego dzieła po premierze i w nowej aktualizacji wprowadzili sporo nowej zawartości, która może stanowić zachętę, by do tego tytułu powrócić.

Aktualizacja 1.06 dodaje do gry przede wszystkim tryb New Game +, dzięki któremu całą kampanię można przejść od nowa, nie tracąc przy tym punktów badań i ulepszeń. Dodatkową motywacją do kolejnego podejścia jest też dodatkowy poziom trudności o nazwie Ultimate, który ma stanowić szczególne wyzwanie dla graczy. Listę nowości domykają też kolejne bronie oraz przedmioty kosmetyczne do udekorowania pancerza.

Oprócz tego patch wprowadza też szereg poprawek, dzięki którym rozgrywka ma być jeszcze przyjemniejsza. W opisie wspomniano m.in. o skróceniu czasów ładowania czy dodaniu możliwości pomijania zadań pobocznych.