Westworld - pojazd na zdjęciu z planu 4. sezonu

HBO

Niewiele wiadomo o 4. sezonie Westworld. Prace na planie wciąż trwają, a przecieków jest bardzo niewiele. Nowe zdjęcie też wiele nie mówi i jest bardziej ciekawostką oraz przypomnieniem, że ta seria nadal powstaje. Widzimy tutaj futurystyczny samochód. Konto Atlanta Filming na Instagramie twierdzi, że na planie troszkę zabawnie wygląda obsługa auta przez ekipę. Otóż pracownik wchodzi przodem do środka i odprowadza go na nogach w stylu Freda Flintstone'a.

Z bardzo luźnych zapowiedzi Lisy Joy, współtwórczyni serialu wiemy, że w 4. sezonie pojawią się nowe światy z parków, ale szczegółów nie ujawniono. Do tej pory mieliśmy Westworld, Shogunworld, Warworld, The Raj oraz świat fantasy, który został wykorzystany, by stworzyć nawiązanie do Gry o tron.

Westworld - premiera 4. sezonu na pewno w 2022 roku, ale dokładna data nie została jeszcze ustalona i ogłoszona.