Serial Harry Potter już znalazł Severusa Snape'a? HBO ma faworyta, część fanów - białą gorączkę

Nie jest wykluczone, że właśnie poznaliśmy nazwisko aktora, który w serialu Harry Potter sportretuje Severusa Snape'a. Jak donosi prestiżowy serwis Hollywood Reporter (po nim podobnymi rewelacjami podzieliły się m.in. Deadline czy Variety), Paapa Essiedu, 34-letni Brytyjczyk o ghańskich korzeniach, ma być przymierzany przez HBO właśnie do roli jednej z najbardziej znanych postaci świata młodego czarodzieja.

Część z dziennikarskich źródeł twierdzi, że aktorowi złożono już w tej sprawie propozycję, inne są jednak ostrożniejsze i wychodzą z założenia, iż dotychczasowe oferty nie miały oficjalnego charakteru i póki co można raportować jedynie o "prowadzeniu rozmów". Nie jest co prawda jasne, na jakim są one obecnie etapie, jednak nie ulega wątpliwości, że HBO ma faworyta do roli Severusa Snape'a. Przypomnijmy, że w filmach tę postać zagrał zmarły w 2016 roku Alan Rickman.

Paapa Essiedu jest najbardziej znany z chwalonego występu w serialu Mogę Cię zniszczyć z 2020 roku, za który był nominowany do nagrody Emmy. Mogliśmy go również w oglądać w takich produkcjach jak: Anna Boleyn, Men, Gangi Londynu, Czarne lustro i The Lazarus Project. Swoją karierę rozpoczynał od teatru, występując m.in. w Hamlecie czy Królu Learze.

Dziennikarze Hollywood Reportera zdołali także potwierdzić, że spekulacje o tym, iż to Cillian Murphy zagra Lorda Voldemorta, nie są prawdziwe. W tej chwili żaden z aktorów przymierzanych do serialowego Harry'ego Pottera nie został oficjalnie zakontraktowany, choć Mark Rylance jest bardzo bliski podpisania umowy na rolę Albusa Dumbledore'a.

Oficjalny komentarz HBO

Stacja HBO przesłała do mediów oficjalny komunikat w sprawie pogłosek o obsadzeniu Severusa Snape'a:

Doceniamy fakt, że tak popularny serial wzbudza i będzie wzbudzał wiele plotek i spekulacji. Podczas procesu przechodzenia przez fazę przedprodukcyjną będziemy potwierdzać szczegóły, lecz zrobimy to dopiero po sfinalizowaniu umów.

Potencjalny wybór Essiedu już teraz wzbudza w sieci kontrowersje

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, będzie to czytelny sygnał, że HBO chce dotrzymać obietnicy zaangażowania zróżnicowanej rasowo obsady, którą złożono przy jednoczesnych zapewnieniach o "wiernej adaptacji" książek J.K. Rowling. Choć od ujawnienia rewelacji o Essiedu i jego potencjalnym udziale w projekcie minęła ledwie godzina, przez media społecznościowe już teraz przetacza się fala krytycznych głosów związanych z ewentualnym wyborem czarnoskórego aktora do roli Snape'a - nie tak znowu mała grupa odbiorców reaguje na całą sytuację albo wściekłością, albo próbą wyśmiania posunięć HBO.

Wciąż nie wiemy, kiedy serial Harry Potter będzie miał swoją premierę. Choć w tym kontekście początkowo mówiono o 2026 roku, w ostatnim czasie pojawiły się informacje o możliwym opóźnieniu o kolejny rok.