Creature Commandos zapowiedzią dużego debiutu w DCU? Tak sugerują plotki

Do grudnia zostało już niewiele czasu, co oznacza zbliżającą się premierę serialu animowanego Creature Commandos. Tym samym sieć obiegają spoilery - i choć do tej pory nie ujawniały zbyt dużo, tym razem jest inaczej. Okazuje się, że serial będzie produkcją, dzięki której Batman zadebiutuje w DCU. Podobno widoczny jest tylko cień Mrocznego Rycerza - ale ponieważ nigdy nie przemawia, nie obsadzono żadnego aktora w tej roli. Mimo wszystko, pierwszy występ Batmana w DCU jest dość istotny, dlatego warto czekać na tę scenę, bo może zdradzać, co może się wydarzyć w kolejnych projektach.

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.

Creature Commandos

W obsadzie głosowej znaleźli się również: Maria Bakalova jako Ilana Rostovic, Indira Varma jako Bride, Zoe Chaois jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour jako Eric Frankenstein, Sean Gunn jako G.I. Robot oraz Łasica i Steve Agee jako John Economos. Usłyszymy również Violę Davis powracającą do postaci Amandy Waller.

Premiera została zaplanowana na 5 grudnia. Serial będzie dostępny na platformie streamingowej Max.