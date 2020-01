Wiedźmin - wystartował podcast z twórcami i obsadą. Hissrich rusza do Europy pracować nad 2. sezonem

Jak zapowiadała twórczyni serialu, Lauren S. Hissrich, zadebiutował oficjalny podcast związany z serialem Wiedźmin, gdzie twórcy oraz obsada produkcji wypowiada się na zakulisowe tematy i nie tylko.

Podcast dostępny jest za pomocą różnych platform, m.in. na Spotify. Pierwszy odcinek trwa 39 minut. Posłuchać możecie go np. w tym miejscu.

Twórczyni serialu napisała też na Twitterze, że wyrusza do Europy, aby pracować nad 2. sezonem serialu Wiedźmin. Wcześniejsze plotki sugerowały, że zdjęcia mają rozpocząć się w lutym 2020 roku, zatem być może będą to wstępne prace z wyborem lokacji do nowej odsłony na czele.

Leaving my family in Los Angeles continues to be the hardest thing I do. But here I am. Doing it again, with all their love and support to back me up.

Onto #TheWitcher S2!

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 8, 2020