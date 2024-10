Mroczne widmo - zaskakująca ciekawostka. Obi-Wan i Qui-Gon mieli nazywać się inaczej

fot. Lucasfilm

Z okazji 25-lecia premiery Mrocznego widma, artysta koncepcyjny ujawnił ciekawostkę dotyczącą tego filmu, która wiąże się z kluczową zmianą, która na zawsze zmieniła bohaterów Gwiezdnych Wojen - Obi-Wana oraz Qui-Gona. Jak wytłumaczył Ian McCaig, ich imiona pierwotnie miały być inne - to młodszy Jedi miał nazywać się Qui-Gonem. Z czasem jednak zdecydowano się na zamianę imion.

Mroczne widmo - dlaczego zamieniono imiona Jedi?

McCaig wyjaśnił tę decyzję w wywiadzie dla oficjalnego portalu Star Wars. Okazuje się, że pierwotnie młodszy Jedi, grany przez Ewana McGregora, miał nie tylko przejąć rolę i zadanie swojego Mistrza, ale również jego imię. Ostatecznie jednak George Lucas to zmienił, dzięki czemu mężczyzna nazywał się od początku Obi-Wan. Z kolei Mistrz Jedi już został ochrzczony Qui-Gonem.

- Dlatego, gdy widzisz Alecka Guinnessa w Nowej nadziei, on zdejmuje kaptur i mówi: "Obi-Wan? Nigdy nie słyszałem o takim imieniu...". Dlatego, bo on nie jest Obi-Wanem, lecz Qui-Gonem. I na samym końcu George to zmienił.

Mroczne widmo - pierwsza część trylogii prequeli Gwiezdnych Wojen jest dostępna na Disney+.

