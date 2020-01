365 dni - zwiastun w sieci. Pierwszy polski film erotyczny! [18+]

365 dni to oczekiwany film nazywany przez wielu polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya. Oparty jest on na popularnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej. Barbara Bialowas (Big Love) wyreżyserowała na podstawie scenariusza, który napisała razem z Tomaszem Klimalą i Tomaszem Mandesem.

365 dni - o czym jest?

Adaptacja książki Blanki Lipińskiej to pierwszy polski film erotyczny o pragnieniach i pożądaniu. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej mafii po zamachu, w którym ginie jego ojciec zostaje zmuszony przejąć rolę szefa. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności, więc podejmuje się ostatniej próby ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że jej świat zmieni intrygujący Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie...

365 dni - zwiastun

Pierwszy zwiastun trafił do sieci 8 stycznia 2020 roku i opublikowała go sama Blanka Lipińska na swoim kanale YouTube. Z uwagi na sceny nagości jest on przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

365 dni - obsada

Główne role pary kochanków grają Michele Morrone oraz Anna Maria Sieklucka. W obsadzie są również Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbanska (Anna), Natalia Janoszek (Karolina), Otar Saralidze (Domenico), Mateusz Lasowski, Bronislaw Wroclawski, Grazyna Szapolowska, Przemyslaw Sadowski oraz Michal Mikolajczak.

365 dni - zdjęcia z filmu

365 dni

365 Dni – premiera filmu

Film erotyczny zadebiutuje na ekranach 7 lutego 2020 roku, czyli tuż przed Walentynkami, kiedy to polskie kina podbijały wszystkie części serii rozpoczynającej się od 50 twarzy Greya. Producenci: Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes - EKIPA. 365 dni to koprodukcja TVN S.A., NEXT FILM oraz FUTURE SPACE.