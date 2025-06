Najpopularniejsze i najczęściej modyfikowane gry. Na liście dwie polskie perełki [TOP 10]

Reklama

Stworzenie dobrej gry komputerowej, która sprawną promocją przyciągnie chętnych, a potem jakością utrzyma ich przed klawiaturą, to jedno, ale umiejętność sprawienia, że gracze będą powracać do gry nie tylko tygodniami i miesiącami, ale nawet latami, to zupełnie inna sprawa. Jest wiele metod na to, jak czegoś takiego dokonać, a jedną z nich jest tworzenie fanowskich modyfikacji. Niektóre firmy nie akceptują takiego bawienia się ich twórczością i zakazują tworzenia dodatkowej treści. Inne zaś zachęcają do takich praktyk i często zostawiają niektóre z niedociągnięć do naprawienia właśnie uzdolnionym fanom i graczom. Modyfikacje często rozrastały się do projektów, które ostatecznie stawały się osobnymi i odnoszącymi wielkie sukcesy produkcjami. Do których z nich gracze wracają najchętniej?

Najpopularniejsze i najczęściej modyfikowane gry [TOP 10]

Wiele się mówi o nostalgii, ale ona nie jest jeszcze wszystkim. Wielu z Was na pewno ma swoje stare gry, do których wraca chętniej niż daje szanse nowościom. Klasyki sprzed lat dzięki modyfikacjom potrafią dostać nowe życie, usprawnić przestarzałe mechaniki czy grafikę, a nawet kompletnie je przemodelować i niemal stworzyć na nowo. Które z nich są najpopularniejsze w 2025 roku?

Lista została sporządzona na podstawie danych ze strony Nexus Mods. Najważniejszym kryterium jest tutaj łączna liczba pobranych modów. Zauważycie jednak na liście jedną produkcję spoza tej strony, która swoimi wynikami bije na głowę całą konkurencję. Wiecie już o kogo chodzi? Jeśli nie, to koniecznie to sprawdźcie.