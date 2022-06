Zadzwoń do Saula - showrunner o pojawieniu się Waltera White'a i Jessego Pinkmana w serialu

fot. AMC

6. sezon Zadzwoń do Saula jest ostatnim dla tego prequelowego spin-offa Breaking Bad, który opowiada historię przemiany Jimmy'ego McGilla w bezdusznego prawnika Saula Goodmana. Obecnie serial ma przerwę, a z nowymi odcinkami powróci już w lipcu. Zostało potwierdzone, że zobaczymy w nich Waltera White'a i Jessego Pinkmana, co oznacza, że do swoich ról powrócą odpowiednio Bryan Cranston i Aaron Paul.

Fani serialu, w którym tytułowego bohatera gra Bob Odenkirk, przerzucają się wieloma teoriami, w jaki sposób te postacie zostaną wprowadzone do historii Zadzwoń do Saula. Showrunner, Peter Gould, zdradził w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że jak na razie żadne z przewidywań widzów nie są trafne.

Słyszałem [fanowskie] teorie o tym jak do tego dojdzie i z przyjemnością informuję, że żadna z nich nie jest bliska tego, jak to się faktycznie wydarzy. Myślę, że to kiedy i w jaki sposób ich zobaczycie to nie niekoniecznie będzie taki, w jaki oczekujecie.

W Zadzwoń do Saula oprócz tytułowego bohatera znajdują się również inne znane postacie z Breaking Bad, jak Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) czy rodzina Salamanca. Swoje cameo zaliczyli również Hank (Dean Norris), Gomez (Steven Michael Quezada) czy Huell (Lavell Crawford). Walt i Jesse do tej pory nie zadebiutowali w serialu.

Jestem naprawdę dumny z tego, że czekaliśmy aż do właściwego momentu tej historii, żeby ich zobaczyć. Oczywiście można było łatwo osiągnąć cel, gdyby pojawili się wcześniej w pierwszym sezonie, rozpoczynając tak serial. Sposób, w jaki się pojawiają, dotyczy wyłącznie historii Jimmy'ego McGilla, Kim Wexler [Rhea Seehorn] i Mike'a Ehrmantrauta. Mam nadzieję, że się zgodzicie z tym, gdy to zobaczycie.

Zadzwoń do Saula - premiera 8. odcinka 11 lipca na amerykańskim kanale AMC. W Polsce epizod zadebiutuje na Netflix najprawdopodobniej jeden lub dwa dni później.

Zadzwoń do Saula - zdjęcia z 6. sezonu