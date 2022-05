Zadzwoń do Saula - teaser drugiej części 6. sezonu. Twórcy o szokujących wydarzeniach z 7. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Siódmy odcinek Zadzwoń do Saula stanowi półfinał 6. sezonu, a serial będzie miał teraz przerwę do lipca. Epizod zakończył się szokująco. Gdy Howard (Patrick Fabian) rozmawiał z Jimmym (Bob Odenkirk) i Kim (Rhea Seehorn) do ich mieszkania wszedł Lalo Salamanca (Tony Dalton). Złoczyńca z zimną krwią zastrzelił Hamlina, czyli postać, która jest w serialu od samego początku.

Patrick Fabian w jednym z wywiadów odniósł się do tych zaskakujących wydarzeń. Okazuje się, że twórcy powiadomili go wcześniej o planach dla jego postaci w tej serii.

Zadzwonili do mnie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu i powiedzieli mi, że prawdopodobnie mogę zaplanować wakacje wcześniej niż zwykle w tej serii. Powiedzieli: „Słuchaj, znaleźliśmy sposób na rozbujanie reszty sezonu. Dużo wyjaśnia i ma związek z tobą. Ale to oznacza, że druga część sezonu będzie bez ciebie". Nie powiedzieli mi szczegółów, jak to się stanie i bardzo się z tego cieszyłem.

Aktor dodał, że nie wiedział co się wydarzy na trzy scenariusze do przodu i to mu odpowiadało. Mimo że mu powiedziano, co nadchodzi to wciąż czuł zaskoczenie, gdy czytał scenariusz i było równie zaskakujące, gdy to filmowali.

Gdy zaczynałem go czytać to wciąż miałem w głowie to złudzenie i myślałem: „Może wyjdę z tego żywy. Może zmienili zdanie”. Czytam, czytam i mówię: „Och, wchodzi i mam ten wspaniały monolog”, a potem widzę „wchodzi Lalo” i pomyślałem: „Ohhh”.

Fabian odniósł się również do swojej ostatniej sceny, gdy wygłosił monolog w mieszkaniu Jimmy'ego i Kim.

To zabawne, bo w serialu nie byłem typem gościa od monologów. Byłem trochę bierny. Z pewnością miałem do powiedzenia wielkie rzeczy – nie ma co do tego wątpliwości – ale spędziłem dużo czasu słuchając, jak Kim krzyczy na mnie, a Jimmy narzeka na różne rzeczy. Więc byłem trochę zdenerwowany… aż tu nagle to jak odcinek Howarda.

Aktor docenił, że w tej ostatniej scenie był otoczony wspaniałymi artystami takimi jak Odenkirk i Seehorn, którzy stali się jego najlepszymi przyjaciółmi i ulubionymi ludźmi, z którymi kiedykolwiek pracował.

Reżyser i scenarzysta 7. odcinka - Thomas Schnauz - wyjawił, że mieli kilka pomysłów, jak poprowadzić wątek Howarda, który miał zostać upokorzony przez Jimmy'ego i Kim.

Mieliśmy kilkanaście różnych kierunków dla fabuły. Ten, który najbardziej utkwił mi w pamięci, dotyczył bliźniaków na deskorolkach z pierwszego sezonu. Chcieliśmy oszukać Howarda, że przypadkowo wjechał w jednego z nich swoim samochodem, wyrzucając go za barierkę i zabijając go. Ale wtedy nastąpiłaby zamiana, gdzie jeden z bliźniaków przeszedłby przez barierkę, a drugi już leżałby na dole, cały zakrwawiony i powykręcany. Rozważaliśmy wszystkie inne szalone wątki, ale ostatecznie musieliśmy wymyślić, jak upokorzyć Howarda podczas mediacji, tak żeby wyrządził wystarczająco dużo szkód, aby ugoda w sprawie Sandpiper miała większy sens niż renegocjacje.

Zadzwoń do Saula - sezon 6, odcinek 7

Reżyser napisał scenariusz do tych odcinków wraz z twórcami serialu Vincem Gilliganem i Peterem Gouldem. Opowiedział, jak podjęli decyzję o śmierci Howarda.

Napisaliśmy te odcinki dwa lata temu, więc nie mogę dokładnie określić kiedy, ale w pewnym momencie wydawało mi się, że w wyniku oszustwa musi wydarzyć się coś strasznego. Po prostu nie mogło wszystko idealnie pójść po myśli Jimmy'ego i Kim. Może zostaną wykryci, ktoś to zobaczy albo policja się dowie… a im więcej myśleliśmy o zderzeniu dwóch światów, wiedzieliśmy, że Lalo zrobiłby coś bardzo złego Howardowi Hamlinowi. Czuło się, że to prawie nieuniknione.

Zadzwoń do Saula - sezon 6, odcinek 7

Z kolei Peter Gould zdradził, że nie planowali tych wydarzeń kilka serii temu. Tak naprawdę nie wiedzieli dokąd zmierza ta historia, aż do momentu, gdy zaczęli rozmawiać o tym sezonie. Twórca nie chciał powiedzieć, co czeka bohaterów w kolejnych odcinkach, ale historia ma wejść na poziom czterowymiarowych szachów. Na pytania o to, dlaczego Lalo przyszedł do Jimmy'ego i Kim i co planuje, poznamy odpowiedź w drugiej części finałowego sezonu. Natomiast otrzymaliśmy krótki, niepokojący teaser, który zapowiada ostatnie 6 epizodów spin-offa Breaking Bad.

Zadzwoń do Saula - premiera 8. odcinka 6. sezonu jest zaplanowana na 11 lipca w amerykańskim AMC. W Polsce prawdopodobnie pojawi się jeden lub dwa dni później na Netflix.