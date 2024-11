Jedi Jude'a Lawa inny niż wszyscy - kogo przypomina? Młoda obsada Załogi rozbitków miała obejrzeć TE filmy

fot. Disney+

Do premiery serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków pozostało kilka tygodni. Apetyt fanów stopniowo rośnie, a kampania promocyjna rozpędza. Ma to być produkcja inna do poprzednich, która będzie bardziej przypominać klasyczne filmy przygodowe z udziałem dzieciaków. W sieci już od dawna mówiło się o podobieństwie do Goonies, a teraz okazuje się, że twórcy byli tych podobieństw bardzo świadomi. Młodzi aktorzy grający w Załodze rozbitków, czyli Ravi Conyer, Kyriana Kratter, Robert T. Smith oraz Ryan K. Armstrong, opowiedzieli o przygotowaniach do pracy nad produkcją. Okazuje się, że polecono im obejrzenie kilku filmów, ale... żadnym z nich nie były Gwiezdne Wojny.

W rozmowie z ComicBook młodzi aktorzy przyznali, że na zalecenie twórców wspólnie obejrzeli Goonies, E.T. oraz Stań przy mnie. To nie oznacza, że nikt nie widział Gwiezdnych Wojen. Co ciekawe - ulubionymi filmami młodych aktorów były te z czasów Oryginalnej Trylogii. Conyers, Kratter oraz Smith wskazali, że to Nowa nadzieja jest najlepsza. Innego zdania była Armstrong, która wybrała Imperium kontratakuje. Poza tym grupa aktorów spędzała razem dużo czasu, m.in. grając w kręgle i grając w Mario Cart.

Kogo przypomina Jod Na Nawood?

Jod Na Nawood to bohater grany przez Jude'a Lawa. Już wcześniej aktor zapowiadał, że to nie będzie tak jednowymiarowa postać, którą może się wydawać. W rozmowie z ComicBook opowiedział szerzej o inspiracjach do tworzenia tego bohatera. Co ciekawe - chociaż Jod jest Jedi, to Law wcale nie szukał inspiracji w tego typu postaciach.

To postać o wielu warstwach, która czasem sobie przeczy, dlatego chciałem móc pokazać jego różne strony i nastroje. Chciałem, żeby czasem sprawiał wrażenie tchórzliwego, czasem bohaterskiego. A czasem żeby był po prostu łotrem. Było w tym coś z pierwszych trzech występów Harrisona Forda w Oryginalnej Trylogii, które bardzo kocham. To postać, która już trochę zna galaktykę, jest skupiona tylko na sobie. Jest też cyniczny.