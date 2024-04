Back to Black – co warto wiedzieć o Amy Winehouse przed seansem? Krótka historia ikony muzyki

Reklama

Back to Black to dramat biograficzny, a nie film dokumentalny. Dlatego przed seansem warto lepiej poznać Amy Winehouse.

Niezapomniana, utalentowana i kontrowersyjna – Amy Winehouse pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii muzyki współczesnej. Jej niezrównany głos, niekonwencjonalny styl oraz burzliwe życie stanowiły inspirację dla wielu, a także prowokowały dyskusje na temat sławy, uzależnień i presji mediów. Teraz, dzięki nadchodzącemu filmowi Back to Black. Historia Amy Winehouse, poznamy ją bliżej.

Amy Winehouse: Początki kariery

Amy Jade Winehouse urodziła się 14 września 1983 roku w północnym Londynie, w żydowskiej rodzinie, która pochodziła z terenów Polski, Białorusi i Rosji. Ich nazwisko pierwotnie brzmiało Weinhaus. Wśród jej krewnych było kilku muzyków jazzowych – w tym babcia Cynthia, która była piosenkarką. To właśnie rodzina zaszczepiła w Amy miłość do jazzu i pokrewnych gatunków, co mocno wpłynęło na jej późniejszy styl.

Już od najmłodszych lat przejawiała talent muzyczny. W wieku zaledwie 10 lat rozpoczęła naukę gry na gitarze, a później rozwinęła swoje umiejętności wokalne, inspirując się takimi artystkami jak Sarah Vaughan czy Billie Holiday. Zdarzało się, że śpiewała dyrektorowi swoją ulubioną piosenkę Franka Sinatry Fly Me to the Moon, aby uniknąć kary w szkole. Jej niezwykły głos oraz pasja do muzyki jazzowej i soulowej szybko przyciągnęły uwagę producentów muzycznych.

Album Frank z 2003 roku spotkał się z uznaniem krytyków i przyniósł jej pierwszą nominację do nagrody Grammy. Jednak dopiero w 2006 roku, kiedy to ukazał się album Back to Black, wokalistka stała się rozpoznawalna na całym świecie oraz zyskała status ikony. Singiel tytułowy z tego albumu został niekwestionowanym przebojem, a Amy zdobyła aż pięć nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy nowy artysta i najlepsze nagranie roku.

Co ciekawe, w okolicach roku 2007, artystka otrzymała ofertę napisania oraz zaśpiewania utworu przewodniego do kolejnej części przygód Jamesa Bonda pt. 007 Quantum of Solace. Muzykę skomponował David Arnold, a Amy miała napisać tekst. Utwór miał być w stylu lat 60. i przywodzić na myśl pierwsze odsłony produkcji o agencie. Niestety w tym czasie Amy zmagała się z silnym uzależnieniem. Nie dotarła do studia, a utwór nie został nagrany.

Amy Winehouse: Kontrowersje, uzależnienie, depresja

Życie osobiste Winehouse było pełne wyzwań. Walczyła z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Została bohaterką publicznych skandali i kontrowersji. Jej relacja z Blake'em Fielderem-Civilem stała się przedmiotem zainteresowania mediów. Ich małżeństwo zakończyło się w 2009 roku. Artystka przyznała, że związek był oparty na wspólnym uzależnieniu od narkotyków.

Kontrowersje wokół Amy nie ograniczały się tylko do jej życia osobistego. Artystka często prowokowała kontrowersyjnymi tekstami i ekscentrycznym stylem życia. Kilka razy została zatrzymana przez policję – między innymi za uderzenie fanki, która skrytykowała jej związek z Blake'em. Wokalistka zmagała się z depresją, co wpływało na problemy z substancjami psychoaktywnymi i samookaleczanie. Zmarła 23 lipca 2011 roku w wieku 27 lat, dołączając tym samym do niesławnego Klubu 27, do którego należą również inne ikony muzyki, takie jak Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison czy też Kurt Cobain.

Sukces Amy wpłynął na wielu innych artystów. Piosenkarka Adele uważa, że jej wspólne tournée z Duffy po Stanach Zjednoczonych odniosło sukces właśnie dzięki wcześniejszym osiągnięciom Amy. Z kolei Lady Gaga twierdzi, że to właśnie Winehouse pozwoliła zaistnieć w świecie muzyki jej i innym nieszablonowym kobietom. Wśród innych artystów, którzy zapewniają, iż Amy przyczyniła się do rozkwitu ich karier, są gwiazdy, takie jak Bruno Mars, Lana Del Rey czy Sam Smith.

fot. materiały prasowe

Amy Winehouse: nie tylko piosenkarka. Moda, działalność charytatywna

Każdy fan Winehouse jest świadomy jej unikalnego stylu, który wzorowany był na modzie lat 60. i 70. Amy była wielką fanką tego okresu i starała się oddać ducha tych czasów zarówno ubiorem, jak i charakterystycznymi wysokimi fryzurami. W roku 2010, wspólnie z domem mody Fred Perry, zaprojektowała kolekcję ubrań. Artystka odpowiadała za dobór materiału oraz kolory, a wszystko było utrzymane w tak charakterystycznym dla niej stylu vintage.

Artystka mnóstwo czasu poświęciła działalności charytatywnej. Współpracowała z wieloma organizacjami, głównie pomagającymi dzieciom. Przelewała ogromne kwoty fundacjom i stowarzyszeniom zajmującym się pomocą w różnych obszarach. W 2008 roku, w ramach promowania kampanii walki z rakiem piersi, udostępniła swoje nagie zdjęcie, które znalazło się w czasopiśmie Easy Living. Już w roku 2009 podkreślała znaczenie problemu, jakim jest zmiana klimatu – pojawiła się na płycie zatytułowanej Classics (razem z The Rolling Stones). Artystka kochała pomagać, a świadczyć o tym może długa lista fundacji i organizacji, które wspierała zarówno finansowo, jak i wizerunkowo – Christian Children’s Fund, Greenpeace, Czerwony Krzyż czy też UNICEF.

fot. Kino Świat // Monumental Pictures

Amy Winehouse: filmy

Nadchodzący film Back to Black. Historia Amy Winehouse nie jest pierwszą produkcją poświęconą wokalistce. Amy z 2015 roku i Amy Winehouse: Back to Black z 2018 roku szczegółowo opowiadają historię artystki. Zawierają materiały archiwalne oraz wspomnienia przyjaciół i bliskich.

Nadchodząca produkcja nie jest filmem dokumentalnym, a dramatem biograficznym. W rolę Amy wciela się Marisa Abela. Fanom pozostaje czekać na premierę, która odbędzie się 11 kwietnia tego roku. Polscy miłośnicy Amy Winehouse będą musieli się wstrzymać z pójściem do kina do 19 kwietnia. Jestem ciekaw, jak wyszła ta produkcja. Mam nadzieję, że okaże się sukcesem – podobnie jak Elvis!